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Луис Энрике скоро подпишет контракт с «Челси»
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Луис Энрике скоро подпишет контракт с «Челси» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Лондонский футбольный клуб «Челси» продолжает искать замену итальянскому специалисту Антонио Конте на посту главного тренера команду. Теперь основный кандидатом называется бывший наставник «Барселоны» Луис Энрике.
Ранее сообщалось, что Энрике близок к подписанию контракта с французским «Пари Сен-Жермен». Однако парижане были вынуждены прекратить переговоры из-за предложения «Челси», сообщает Чемпионат.com со ссылкой на Le Parisien. Отмечается, что запасным вариантом «ПСЖ» и «Челси» является итальянец Карло Анчелотти, который ранее успел поработать в обоих клубах. Осенью 2017 года он был уволен из мюнхенской «Баварии».
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