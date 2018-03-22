Луис Энрике скоро подпишет контракт с «Челси» 

Лондонский футбольный клуб «Челси» продолжает искать замену итальянскому специалисту Антонио Конте на посту главного тренера команду. Теперь основный кандидатом называется бывший наставник «Барселоны» Луис Энрике.
Ранее сообщалось, что Энрике близок к подписанию контракта с французским «Пари Сен-Жермен». Однако парижане были вынуждены прекратить переговоры из-за предложения «Челси», сообщает Чемпионат.com со ссылкой на Le Parisien. Отмечается, что запасным вариантом «ПСЖ» и «Челси» является итальянец Карло Анчелотти, который ранее успел поработать в обоих клубах. Осенью 2017 года он был уволен из мюнхенской «Баварии».