«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с одноименным мини-футбольным клубом 

Церемония подписание документов прошла в пресс-центре стадиона «Открытие Арена». В церемонии приняли участие вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов, вице-президент мини-футбольного клуба Игорь Снежницкий и футболисты основного состава Георгий Джикия и Луиз Адриану.
— Рад, что тот проект, который мы начинали четыре с половиной года назад по объединению всех спартаковских клубов, продолжается, — сказал Измайлов. — Важно, что мини-футбольный клуб начинает развивать академию — это большой шаг для развития детско-юношеского футбола. Будем рады тоже рассматривать кадры, которые они будут нам поставлять. Надеюсь, больше детей будут заниматься спортом и футболом, — это хорошо.
— Хотелось бы провести товарищеский матч между футболистами мини-футбольного «Спартака» и большого, — отметил Адриану. — Это интересная штука. Для нас это не проблема. (Павел ГУРЕВИЧ)