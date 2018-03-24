«Спартак» подписал меморандум о сотрудничестве с одноименным мини-футбольным клубом

— Рад, что тот проект, который мы начинали четыре с половиной года назад по объединению всех спартаковских клубов, продолжается, — сказал Измайлов. — Важно, что мини-футбольный клуб начинает развивать академию — это большой шаг для развития детско-юношеского футбола. Будем рады тоже рассматривать кадры, которые они будут нам поставлять. Надеюсь, больше детей будут заниматься спортом и футболом, — это хорошо.