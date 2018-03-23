Куман: «Я не скучаю по АПЛ, рад тренировать сборную Голландии»

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман перед товарищеским матчем с Англией (23 марта), вспомнил о своей работе в Премьер-лиге.

"Я не скучаю по Премьер-лиге. Сейчас я рад тренировать сборную Голландии. Впрочем не могу не признать, что провел в АПЛ отличное время. Мой период работы в «Эвертоне» закончился не очень хорошо, но вспоминая прошлом, я должен сказать, что было здорово быть частью АПЛ три с половиной сезона", — цитирует Кумана Sky Sports.

Напомним, что Куман в Премьер-лиге также возглавлял «Саутгемптон».