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Хавбек «Удинезе» Барак: «Я не получал предложений от „Интера“ или „Ювентуса“
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Хавбек «Удинезе» Барак: «Я не получал предложений от „Интера“ или „Ювентуса“ 

Soccer News 58 минут назад
Фото: Soccer News
Чешский полузащитник «Удинезе» Антонин Барак прокомментировал информацию о том, что зимой его пытались подписать «Интер» и «Ювентус».
"Я не получал предложений от «Интера» или «Ювентуса» этой зимой. Но если летом они поступят, то я обговорю свой трансфер с владельцем клуба Джампаоло Поццо. Этот клуб всегда помогает молодым игрокам расти, а затем дает им возможность двигаться дальше", — приводит слова Барака Football Italia.
В этом сезоне 23-летний Барак провел за «Удинезе» 25 матчей в Серии А, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
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