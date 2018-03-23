Хавбек «Удинезе» Барак: «Я не получал предложений от „Интера“ или „Ювентуса“

Чешский полузащитник «Удинезе» Антонин Барак прокомментировал информацию о том, что зимой его пытались подписать «Интер» и «Ювентус».

"Я не получал предложений от «Интера» или «Ювентуса» этой зимой. Но если летом они поступят, то я обговорю свой трансфер с владельцем клуба Джампаоло Поццо. Этот клуб всегда помогает молодым игрокам расти, а затем дает им возможность двигаться дальше", — приводит слова Барака Football Italia.

В этом сезоне 23-летний Барак провел за «Удинезе» 25 матчей в Серии А, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.