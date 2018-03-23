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Хорхе Сампаоли: Дибала и Икарди могут не попасть в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018
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Хорхе Сампаоли: Дибала и Икарди могут не попасть в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Дибале будет сложно привыкнуть к нашему стилю игры. Мы не смогли улучшить его выступления. Нужно оценить, подходят ли нынешние игроки нам больше, чем Дибала или же стоит продолжить работать с Пауло.
Похожая ситуация и с Икарди. Сравнения его выступлений за „Интер“ и за сборную не самые радужные. Я это понимаю. Нам нужно больше работать. Но у нас не так много времени.
Возможно, его адаптация будет не самой быстрой. Я не исключаю Мауро, но как тренер сборной, должен опираться на то, что вижу на поле», — цитирует Сампаоли Goal.com.
Напомним, что на товарищеские матчи со сборными Италии и Испании Сампаоли вместе Дибалы и Икарди вызвал Лаутаро Мартинеса («Расинг» Авельянеда) и Кристиана Павона («Бока Хуниорс»).
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