Хорхе Сампаоли: Дибала и Икарди могут не попасть в заявку сборной Аргентины на ЧМ-2018

«Дибале будет сложно привыкнуть к нашему стилю игры. Мы не смогли улучшить его выступления. Нужно оценить, подходят ли нынешние игроки нам больше, чем Дибала или же стоит продолжить работать с Пауло.

Похожая ситуация и с Икарди. Сравнения его выступлений за „Интер“ и за сборную не самые радужные. Я это понимаю. Нам нужно больше работать. Но у нас не так много времени.

Возможно, его адаптация будет не самой быстрой. Я не исключаю Мауро, но как тренер сборной, должен опираться на то, что вижу на поле», — цитирует Сампаоли Goal.com.