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Сампаоли: «Дибале будет трудно привыкнуть к нашему стилю»
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Сампаоли: «Дибале будет трудно привыкнуть к нашему стилю» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли намекнул, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может не попасть в заявку команды на чемпионат мира.
"Дибале будет трудно привыкнуть к нашему стилю. Мы не смогли улучшить его выступления. Нужно понимать, лучше ли он других игроков, на которых мы можем рассчитывать.
Икарди? Его ситуация похожа. Он не способен пока показывать то же выступление за сборную, что в «Интере», — цитирует Сампаоли Goal.com.
В пятницу, 23 марта, Аргентины в товарищеском матче встретится с Италией.
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