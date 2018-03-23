Борха Майораль сделал хет-трик за молодёжную сборную Испании

Нападающий "Реала" Борха Майораль отметился тремя голами в матче между молодёжными сборными Северной Ирландии и Испании.

Испания победила Северную Ирландию на выезде в матче отбора на чемпионат Европы со счетом 5:3.

Два других гола испанцев забил форвард «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль

Протокол игры

Северная Ирландия (до 21 года)

Испания (до 21 года)

15' Оярсабаль Микель (0:1)

(1:1) Доннелли 30'

44' Оярсабаль Микель (1:2)

(2:2) Доннелли 45'

47' Майораль Борха (2:3)

(3:3) Лэвери 68'

75' Майораль Борха (3:4)

84' Майораль Борха (3:5)

22 марта.