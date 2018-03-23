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Борха Майораль сделал хет-трик за молодёжную сборную Испании
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Борха Майораль сделал хет-трик за молодёжную сборную Испании 

Евро-футбол.Ру 41 минуту назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Нападающий "Реала" Борха Майораль отметился тремя голами в матче между молодёжными сборными Северной Ирландии и Испании.
Испания победила Северную Ирландию на выезде в матче отбора на чемпионат Европы со счетом 5:3.
Два других гола испанцев забил форвард «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль.
Протокол игры
Северная Ирландия (до 21 года)
Испания (до 21 года)
15' Оярсабаль Микель (0:1)
(1:1) Доннелли 30'
44' Оярсабаль Микель (1:2)
(2:2) Доннелли 45'
47' Майораль Борха (2:3)
(3:3) Лэвери 68'
75' Майораль Борха (3:4)
84' Майораль Борха (3:5)
22 марта.
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