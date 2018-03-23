NS о работе ведущим: «Простите излишнюю фамильярность и прочие приколы: просто не очень серьёзно к этому отношусь»

Ярослав NS Кузнецов рассказал, каково ему было работать ведущим на трансляции DreamLeague Season 9. Он объяснил, что не любит эту позицию и согласился на неё только из необходимости.

Я, если что, ведущим работать не хочу и не люблю. Сегодня была так скажем вынужденная мера, кроме меня кандидатов не было, МЕНЯ ЗАСТАВИЛИ. Так что простите мою излишнюю фамильярность и прочие прЕколы, я просто не очень серьезно к этому отношусь. Как есть. — Yaroslav Kuznetsov (@just_NS) March 22, 2018

NS — один из девяти человек, которые работают в кадре на русскоязычном стриме DreamLeague Season 9. Иван Faker Дёмкин, ведущий аналитики RuHub в последние годы, не появится на трансляциях раньше EPICENTER XL.

Майнор DreamLeague Season 9 проходит с 21 по 25 в Стокгольме. Участники разыгрывают $300 тыс. и 300 очков Dota Pro Circuit.