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Ярослав NS Кузнецов: я не люблю работать ведущим — меня заставили
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Ярослав NS Кузнецов: я не люблю работать ведущим — меня заставили 

Чемпионат.com 1 час назад
Комментатор студии RuHub по Dota 2 Ярослав NS Кузнецов рассказал о работе ведущим на турнире DreamLeague Season 9.
«Я, если что, ведущим работать не хочу и не люблю. Сегодня была, так скажем, вынужденная мера, кроме меня, кандидатов не было, меня заставили. Так что простите мою излишнюю фамильярность и прочие приколы, я просто не очень серьёзно к этому отношусь», — заявил Кузнецов в «Твиттере».
Ярослав NS Кузнецов заменяет Ивана Faker Дёмкина, который выполнял функции ведущего студии в последние годы. По информации портала Cybersport.ru, Дёмкин возобновит работу на турнире EPICENTER XL.
DreamLeague Season 9 получил статус майнора. Чемпионат завершится 25 марта. Победитель получит $ 125 тыс. и 150 очков Pro Circuit.
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