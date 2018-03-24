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Красная Поляна как Красная планета: африканская песчаная буря преобразила горнолыжные курорты Сочи
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Красная Поляна как Красная планета: африканская песчаная буря преобразила горнолыжные курорты Сочи 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По словам очевидцев, горные склоны покрыл желтый снег с песчинками.
«Катаемся, как на Марсе», «Каталка сегодня огонь!» — так комментировали в Сети любители зимних видов спорта, которые оказались 23 марта на горнолыжных курортах Сочи, необычные ландшафты, ставшие вместо белоснежных — желто-рыжими.
Аномальная песчаная буря из Северной Африки усыпала снежные склоны необычно плотным песчаным покрывалом. По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, пыльные бури для данного времени года характерны, а превышение пылевой взвеси в воздухе наблюдается также в Турции и на Кипре.
— На Кипре и севере Турции ветер не очень сильный. Местами при усилении ветра можно говорить о пыльных бурях. В Сочи дует юго-восточный ветер. Пыльные бури характерны для этого времени года, — сообщила Макарова РБК, уточнив, что вечером в пятницу погода изменится и пройдут дожди.
Катание по песчаным дюнам на снежных склонах запечатлели сноубордисты и лыжники.
— В горах сегодня как на Красной Планете. Будем стоить догадки или поверим синоптикам что это экологически чистый арабский песочек, — шутит в Instagram пользователь funsochi.
В горах сегодня как на Красной Планете. Будем стоить догадки или поверим синоптикам что это экологически чистый арабский песочек? ⠀ Фото без фильтров от Макса Панкова #funsochi #горкигород #краснаяполяна #сочи
Публикация от Красная Поляна Роза Хутор (@funsochi)
23 Мар 2018 в 1:04 PDT  ПО ТЕМЕ
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