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Склоны Красной Поляны пожелтели
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Склоны Красной Поляны пожелтели 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Из-за песка из Африки.
23 марта 2018 года горнолыжные склоны Красной Поляны пожелтели. Снег расцветил песок, принесенный на черноморское побережье из Африки.
Как сообщили «Уралинформбюро» в «Спеццентре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей», в результате пыльных бурь над севером Африки в тропосферу попала пыль, которая частично была перенесена в Черноморский регион мощными воздушными потоками.
#розахутур#краснаяполяна Отголоски песчаной бури!
Публикация от Ася (@avanttc) 23 Мар 2018 в 4:45 PDT  Своих красок добавила и местная природа — на побережье началось активное цветение растений.
Какая то фантастика 😍 Настоящая пустыня! #розахутор #краснаяполяна #сочи
Публикация от Полина Мята 🎙TV/Radio (@polina_myata) 23 Мар 2018 в 4:17 PDT  Желтый снег абсолютно безопасен для людей, уверяют синоптики.
Стоит отметить, что ранее африканские песчаные бури заставили надеть противогазы и маски жителей Крита. Пыли в воздухе было настолько много, что остров окутала «марсианская» оранжево-красная мгла.
Ранее по теме: Крит накрыло «марсианской» песчаной бурей
Уралинформбюро: последние новости
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