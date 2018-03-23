Богдан Киселевич: Перебросали «Йокерит», но не смогли реализовать моменты

Защитник ЦСКА подвел итоги матча, в котором его команда уступила «Йокериту» со счетом 1:2 (счет серии 3-2) и установила рекорд продолжительности матча в КХЛ.

— Насколько тяжело дались эти овертаймы? Были ли проблемы с выходами на смены? Или с отдыхом после возвращения? — Думаю, что все нормально было. Пьешь воду, дышишь. Все, как всегда. Мы готовились к тяжелой игре, понимали, что овертайм возможен. Никто себя не жалел, но в целом все было нормально. Тяжелая серия, тяжелая игра.

— В одном из овертаймов вы некоторое время после столкновения сидели у борта, это от усталости? — Все нормально, проблем нет.

— Чего не хватило для победы? — Заброшенных шайб. Мы перебросали соперника, могли не доводить дело до этой концовки. Но, к сожалению, не смогли реализовать свои моменты. По содержанию, в основное время мы играли лучше. В овертаймах и у «Йокерита» были хорошие эпизоды. В итоге им повезло чуть больше

— О том, что установили рекорд — знали? — Только сейчас узнали. И даже не обсуждали это в раздевалке. Не до этого.