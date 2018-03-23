«Айлендерс» и «Тампа» забросили 13 шайб на двоих в матче НХЛ 

«Нью-Йорк Айлендерс» дома проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:6 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе победителей дубль оформил Джей Ти Миллер, еще по одной шайбе забросили Энтони Чирелли, Тайлер Джонсон, Виктор Хедман, Брейден Пойнт и российский защитник Михаил Сергачев. У хозяев дублем отметились Райан Пулок, Андерс Ли и Антони Бовилье.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал одну результативную передачу.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Нью-Йорк Айлендерс" (Нью-Йорк) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 6:7 (1:3, 2:4, 3:0)
0:1 — Чирелли (Коберн, Гурд) — 02:09,
0:2 — Джонсон (Куниц, Сергачев) — 02:35,
1:2 — Пулок (Эберле, Таварес) — 10:24 (4x3),
1:3 — Хедман (Пойнт, Палат) — 14:17,
1:4 — Пойнт (Чирелли, Макдона) — 22:43 (4x5),
2:4 — Пулок (Бовилье, Эберле) — 23:20 (5x4),
3:4 — Ли (Бейли) — 25:15,
3:5 — Миллер (Стэмкос, Коберн) — 28:27,
3:6 — Сергачев (Гурд, Пойнт) — 31:22 (5x4),
3:7 — Миллер (Кучеров, Хедман) — 38:20 (5x4),
4:7 — Ли (Бейли, Таварес) — 41:35 (5x4),
5:7 — Бовилье (Эберле) — 43:21,
6:7 — Бовилье (Бойчак, Барзал) — 44:36