Меркель призвала дождаться выводов ОЗХО об инциденте в Солсбери

«Мы долго дискутировали, но в конечном итоге единодушно сказали, что с высокой долей вероятности есть связь между нападением и Россией и что вообще нет другого объяснения, — отметила Меркель. — Это была очень важная дискуссия».

«Так считают все члены ЕС, — подчеркнула она. — Британцы сейчас передали данные ОЗХО, мы подождем единой оценки. Мы полны решимости отреагировать словами, а в случае необходимости и принять сообща дальнейшие меры».