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Меркель призвала дождаться выводов ОЗХО об инциденте в Солсбери
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Меркель призвала дождаться выводов ОЗХО об инциденте в Солсбери 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Лидеры стран Евросоюза согласились с выводами Великобритании об отравлении в Солсбери. При этом необходимо дождаться результатов анализа проб отравляющего вещества Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявила в ночь на пятницу канцлер Германии Ангела Меркель по итогам первого дня работы саммита ЕС, передает ТАСС.
«Мы долго дискутировали, но в конечном итоге единодушно сказали, что с высокой долей вероятности есть связь между нападением и Россией и что вообще нет другого объяснения, — отметила Меркель. — Это была очень важная дискуссия».
«Так считают все члены ЕС, — подчеркнула она. — Британцы сейчас передали данные ОЗХО, мы подождем единой оценки. Мы полны решимости отреагировать словами, а в случае необходимости и принять сообща дальнейшие меры».
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