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Шорт-трекист Елистратов рассказал о своей спортивной мечте
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Шорт-трекист Елистратов рассказал о своей спортивной мечте 

RT на русском 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский шорт-трекист Семён Елистратов, который выиграл три бронзовые медали на чемпионате мира в Монреале, рассказал о своей спортивной мечте. «Последние два года, в связи с определёнными обстоятельствами, ничего наперёд не загадываю. Это бессмысленно, потому что в жизни есть взлёты и падения, и это абсолютно нормально. Если всё сложится и получится, то постараюсь осилить ещё один четырёхлетний цикл. Конечно же, хочется вновь подняться на олимпийский пьедестал. Но загадывать не буду. На Олимпиаде в Пекине мне будет 31 год. Думаю, я буду в самом соку», — сказал Елистратов в беседе с корреспондентом RT.
Ранее сообщалось, что Елистратов провёл в Москве мастер-класс для учеников спортивной школы и прокомментировал новый для себя опыт.
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