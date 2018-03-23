«Филадельфия» вырвала победу над «Рейнджерс» 

«Филадельфия Флайерз» дома обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей дубль оформил Трэвис Конечны, еще по одной шайбе забросили Якуб Ворачек и Оскар Линдблом. У гостей дублем отметился Йеспер Фаст, еще один гол на свой счет записал Мика Зибанеджад.
Российские нападающие «Рейнджерс» Павел Бучневич и Владислав Наместников результативными действиями отличиться не сумели.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Филадельфия Флайерз" (Филадельфия) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
1:0 — Конечны (Макдональд, Жиру) — 07:56,
1:1 — Зибанеджад (Фаст, Пионк) — 13:53,
2:1 — Ворачек (Жиру, Санхайм) — 23:46 (4x4),
3:1 — Конечны (Гудас, Жиру) — 28:38,
3:2 — Фаст (Спроул, Крайдер) — 37:03,
4:2 — Линдблом (Патрик, Ворачек) — 40:08,
4:3 — Фаст (О'Гара, Гилмор) — 41:28