«Филадельфия» оказалась сильнее «Рейнджерс», у Жиру ассистентский хет-трик

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфи Флайерз» был сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч состоялся в Филадельфии в «Веллс Фарго-центре» и закончился победой хозяев — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).