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«Филадельфия» оказалась сильнее «Рейнджерс», у Жиру ассистентский хет-трик
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«Филадельфия» оказалась сильнее «Рейнджерс», у Жиру ассистентский хет-трик 

Чемпионат.com 1 час назад
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфи Флайерз» был сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч состоялся в Филадельфии в «Веллс Фарго-центре» и закончился победой хозяев — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).
В составе «лётчиков» дублем отметился Трэвис Конечны, ещё по одной шайбе в активе Якуба Ворачека и Оскара Линдблома. Форвард Клод Жиру записал на свой счёт ассистентский хет-трик. У «Рейнджерс» дубль оформил Йеспер Фаст. Также гол в активе Мики Зибанеджада.
Российский голкипер «Рейнджерс»Александр Георгиев отразил 32 броска. Нападающие Павел Бучневич («0») и Владислав Наместников («-1») результативными действиями не отметились. Защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты 56 секунд, нанёс 1 бросок в створ, сделал 1 силовой приём, заблокировал 4 броска и заработал показатель полезности «-1».
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