Шатаут Бобровского помог «Коламбусу» обыграть «Флориду», это 10 победа подряд 

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» не испытал проблем с «Флоридой Пантерз». Встреча состоялась в Коламбусе в «Нейшнвайд-Арене» и завершилась победой хозяев — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).
В составе «Блю Джекетс» шайбами отметились Кэм Аткинсон, Сонни Милано, Сет Джонс и Томас Ванек. Российский форвард «жакетов»Артемий Панарин записал на свой счёт результативную передачу. Голкипер Сергей Бобровский отразил все 33 броска. Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут 28 секунд и заработал показатель полезности «-2».
«Коламбус Блю Джекетс» одержал 10-ю победу подряд.