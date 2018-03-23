Шатаут Бобровского помог «Коламбусу» обыграть «Флориду», это 10 победа подряд

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» не испытал проблем с «Флоридой Пантерз». Встреча состоялась в Коламбусе в «Нейшнвайд-Арене» и завершилась победой хозяев — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

«Коламбус Блю Джекетс» одержал 10-ю победу подряд.