Игрок «Краснодара» Мартынович: «Если бы не русский паспорт, Капленко было бы сложнее попасть в „Зенит“»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал решение полузащитника «Зенита» Кирилла Капленко отказаться от выступлений за сборную Белоруссии.

«Когда Кирилл Капленко и Кирилл Ермакович приезжали в «Краснодар», о них все положительно отзывались. Я интересовался ребятами. Одному помешали травмы, второй выбрал другой клуб.

Если мы говорим о России, то легионерам здесь с каждым годом тяжелее. Все эти лимиты… Если бы не русский паспорт, возможно, Капленко сложнее было бы попасть в «Зенит». Если бы в Белоруссии были лучшие условия, в том числе финансовые, вряд ли бы кто-то отказывался от гражданства. Но это футбол. Век футболистка короткий, все пытаются использовать возможности по-максимуму», — приводит слова Мартыновича.