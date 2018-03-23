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Игрок «Краснодара» Мартынович: «Если бы не русский паспорт, Капленко было бы сложнее попасть в „Зенит“»
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Игрок «Краснодара» Мартынович: «Если бы не русский паспорт, Капленко было бы сложнее попасть в „Зенит“» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал решение полузащитника «Зенита» Кирилла Капленко отказаться от выступлений за сборную Белоруссии.
«Когда Кирилл Капленко и Кирилл Ермакович приезжали в «Краснодар», о них все положительно отзывались. Я интересовался ребятами. Одному помешали травмы, второй выбрал другой клуб.
Если мы говорим о России, то легионерам здесь с каждым годом тяжелее. Все эти лимиты… Если бы не русский паспорт, возможно, Капленко сложнее было бы попасть в «Зенит». Если бы в Белоруссии были лучшие условия, в том числе финансовые, вряд ли бы кто-то отказывался от гражданства. Но это футбол. Век футболистка короткий, все пытаются использовать возможности по-максимуму», — приводит слова Мартыновича.
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