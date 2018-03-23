Оксана Косаченко: От Сергея Сироткина пока ничего ждать не надо, но в том, что он справится, нет никаких сомнений

Автоспортивный менеджер Оксана Косаченко в преддверии старта нового сезона «Формулы-1» предположила, что «Мерседес» продолжит доминировать в чемпионате, объяснила, почему от российского пилота Сергея Сироткина не следует ждать сиюминутного результата, а также выразила мнение, что с заменой грид герлз на грид кидс «королевские гонки» потеряли шарм.

— Собираетесь посетить первый этап сезона в Австралии?

— Не вижу смысла лететь так далеко, совсем недавно прошли тесты и все необходимое можно было узнать в Барселоне. Всех, с кем нужно было повстречаться, видела — разговаривали по коммерческим вопросам. А что касается предстоящего чемпионата, то это один из тех сезонов, которые не внушают мне большого оптимизма. Очень мало изменений ожидаю в стане лидеров. Ну, может быть, чуть плотнее будет борьба между "Феррари" и «Мерседесом», может, «Ред Булл» сумеет на каких-то этапах вмешаться в это противостояние, но, по сути, это не та «Формула-1», которую хотелось бы видеть. Хочется каких-то изменений. Надеюсь, что через какое-то время они придут и на победу будет претендовать гораздо больше спортсменов. Но позитивные моменты, конечно, тоже присутствуют. Радует, что наших ребят в «королевских гонках» становится больше. Прежде всего, конечно, имею в виду Сергея Сироткина. И очень здорово, что Артем Маркелов в той или иной степени присоединяется к семье «Формулы-1».

— Каких результатов следует ждать от Сироткина в дебютном сезоне?

— Прежде всего, предлагаю всем набраться терпения и предоставить Сергею время. Дайте ему привыкнуть. В конце концов, впервые в «Ф-1» он стартует только в предстоящие выходные. Давайте посмотрим хотя бы несколько этапов. Сейчас важно, чтобы он сработался с инженерами. Работа на тестах — одно, работа в гоночных условиях — совсем другое. Гоночный уик-энд предполагает огромную ответственность для спортсмена. Прессинг очень серьезный, тем более для новичка. Поэтому от Сергея пока ничего ждать не надо. Но в том, что он справится, нет никаких сомнений.

— Антураж «королевских гонок» претерпел изменения. Привычных грид герлз заменят на стартовой решетке грид кидс.

— Да, многое из того, что мы привыкли видеть в качестве «упаковки» «Формулы-1», претерпело изменения. Изменение времени старта гонки вообще подобно смеху. А что касается присутствия на старте замечательных девушек, то я абсолютно не согласна с решением их заменить. Соревнованиям они придавали определенный шарм, поддерживали атмосферу праздника. С другой стороны, очень хорошо, что на стартовой решетке будут дети. Наверное, постоять перед гонкой с легендой и посмотреть на автомобили для ребенка очень интересно. Просто я не понимаю, почему для этого нельзя найти какую-то другую форму. И зачем избавляться от того, что неплохо работало. Грид герлз — это не тот элемент, который вносил в «Ф-1» хаос. Девушки очень расстроены, для них это была почетная работа. И никакого унижения они в этом не видели. Я тоже не вижу ничего унизительного в том, что красивые девушки перед стартом гонок стоят рядом с красивыми, сильными и умными парнями. Но то, что грид герлз поменяли на детей-спортсменов, а не на роботов — уже неплохо. Правда, многие этапы «королевских гонок» проходят в условиях невыносимой жары. Не думаю, что дети 10-12 лет в состоянии в такую погоду полчаса простоять рядом с машинами. Я видела грид герлз, которые на этом солнцепеке падали в обморок.

— А что думаете о системе безопасности Halo?

— Посмотрим, как себя проявит «ореол», но красоты он точно не добавил. Добавит ли безопасности? Наверное, да. Тем не менее не факт, что какие-либо обломки полетят именно в Halo. Защита эта весьма условная. Мне кажется, это промежуточная мера, которую ФИА должна была внедрить, и она это сделала. Давайте теперь посмотрим, как эта система себя проявит.