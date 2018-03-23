Мачюлис: в «Локомотиве-Кубани» прекрасная атмосфера 

Форвард «Локомотива-Кубани» Йонас Мачюлис поделился впечатлениями от жизни в Краснодаре, а также рассказал об атмосфере внутри команды.
"Погода точно лучше, чем в Мадриде. Все очень хорошо на данном этапе. Я адаптируюсь в новом городе — нашел нужные магазины, места, где покупать продукты, все самое необходимое. Ничего необычного или неудобного в Краснодаре для меня нет. Пока я еще вливаюсь в коллектив, что тоже вполне нормально. Вижу, что на паркете команда ведет себя как единое целое, в раздевалке прекрасная атмосфера. Мне точно не нужно ничего ломать — нужно, наоборот, поддерживать имеющуюся ситуацию", — цитирует Мачюлиса газета «Известия».
33-летний литовский форвард перешел в "Локомотив-Кубань" в марте 2018 года. Ранее Мачюлис выступал за мадридский "Реал" и греческий «Панатинаикос».