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Песков отметил рост признаков «холодной войны» в международных отношениях
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Песков отметил рост признаков «холодной войны» в международных отношениях 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В международных отношениях заметно все больше проявлений элементов «холодной войны», заявил в интервью телеканалу RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы являемся свидетелями множества элементов «холодной войны» и, к сожалению, мы наблюдаем все больше и больше элементов «холодной войны» в нашей повестке дня, и мы сталкиваемся с этим в международных отношениях", — сказал Песков.
"Не все государства устраивает крепнущая Россия, лидерство президента Путина", — подчеркнул он.
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