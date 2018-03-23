Песков отметил рост признаков «холодной войны» в международных отношениях 

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В международных отношениях заметно все больше проявлений элементов «холодной войны», заявил в интервью телеканалу RT пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы являемся свидетелями множества элементов «холодной войны» и, к сожалению, мы наблюдаем все больше и больше элементов «холодной войны» в нашей повестке дня, и мы сталкиваемся с этим в международных отношениях", — сказал Песков.
"Не все государства устраивает крепнущая Россия, лидерство президента Путина", — подчеркнул он.