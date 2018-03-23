Ещё
Песков назвал цель англосаксонских СМИ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Песков назвал цель англосаксонских СМИ 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Цель англосаксонских СМИ заключается в том, чтобы не быть объективными, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его мнению, за последние три или четыре десятилетия англосаксонские СМИ начали править миром, в частности экономические, коммерческие, а также политические СМИ.
"Я имею в виду СМИ из Соединенных Штатов и Великобритании. Они являются самыми мощными, самыми влиятельными, и они имеют наиболее широкий охват в глобальном масштабе. И, конечно, это чувство монополии вызывает желание управлять этой монополией. Вы можете использовать эту монополию как инструмент передачи вашей точки зрения", — сказал Песков в интервью телеканалу RT.
При этом он добавил, что неважно, верна или неверна ваша точка зрения — вы можете подстроить эту монополию в соответствии с ситуацией и «просто манипулировать мозгами людей во всем мире». Именно поэтому, по его мнению, СМИ Британии и США решительно выступают против появления каких-либо соперников, например, таких как RT.
Как указал Песков, российская сторона по разным каналам предлагала различным партнерам в мире, в Западной Европе, в США, сотрудничать в вопросах борьбы с кибертерроризмом, с информационными фейками. «Ответа нет. Молчание в ответ», — указал Песков.
По его словам, когда дело доходит до бомбардировок коалиции в Сирии, десятков тысяч погибших, англосаксонские СМИ не обращают на это никакого внимания. «Вы не найдете никаких сведений об этом в англосаксонских СМИ. Почему? Потому что цель другая. Цель не быть объективными», — подчеркнул Песков.
РИА Новости: последние новости
Песков отметил рост признаков "холодной войны" в международных отношениях "ТНС энерго" продолжит финансировать воронежский ФК "Факел" EgyptAir готов увеличить число рейсов в Россию во время ЧМ-2018
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матч «ЦСКА -Йокерит» побил рекорд в истории КХЛ1
WADA разнесло МОК52
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ1
Бразильцы испугались 21-летнего российского футболиста1
Российские фигуристы завоевали серебро ЧМ4
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение