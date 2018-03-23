Гаджи Гаджиев: «Мне непонятно, почему „Амкару“ запретили играть на своем поле в Перми. Это неправильно»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в интервью «СЭ» заявил, что считает решение провести матч «Амкар» — «Локомотив» в Москве является неправильным. Встреча в 24-м туре РФПЛ состоится в Черкизово. Так договорились клубы, не нарушив при этом регламент. — Мне сложно оценивать решение руководства «Амкара». Люди же чем-то руководствовались в этой ситуации. Давайте просто порассуждаем, — сказал Гаджиев. — Давайте. — Мне непонятно, почему «Амкару» запретили играть на своем поле в Перми. Это неправильно. ( Виталий АЙРАПЕТОВ