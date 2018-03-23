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Энтони Гилл: Хотим добиться максимума и пройти как можно дальше
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Энтони Гилл: Хотим добиться максимума и пройти как можно дальше 

Советский спорт 1 час назад
«Мы вышли в плей-офф, но наша история в Евролиге еще не закончена. Мы хотим добиться максимума, чтобы получить новый опыт и пройти как можно дальше.
Если мы одержим еще несколько побед, то займем более высокое место в „регулярке“. Наш соперник, ЦСКА, очень сильная команда, и мы должны быть готовы к сложному матчу с самого начала. Будем бороться», — приводит слова Гилла официальный сайт «Химок».
Напомним, матч «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 23 марта и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
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