Энтони Гилл: Хотим добиться максимума и пройти как можно дальше

«Мы вышли в плей-офф, но наша история в Евролиге еще не закончена. Мы хотим добиться максимума, чтобы получить новый опыт и пройти как можно дальше.

Если мы одержим еще несколько побед, то займем более высокое место в „регулярке“. Наш соперник, ЦСКА, очень сильная команда, и мы должны быть готовы к сложному матчу с самого начала. Будем бороться», — приводит слова Гилла официальный сайт «Химок».

Напомним, матч «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 23 марта и начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.