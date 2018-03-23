Александр Селихов: «Спартаку» будет очень тяжело догнать «Локомотив» 

— Реально догнать «Локомотив»?
— Будет очень тяжело. У нас уже нет в запасе очной игры с «Локомотивом» и теперь нужно рассчитывать, что они сами оступятся. Понятно, что про себя тоже нужно не забывать.
— В прошлом году вы сами были на месте «Локо». Что психологически легче — лидировать или догонять?
— Когда лидируешь, у тебя есть право на ошибку. А сейчас такая плотность, все очко в очко идем. Играешь вничью — выпадаешь из тройки. Будем биться до последнего.
— Кого считаешь основными конкурентами в этой погоне?
— ЦСКА очень хорошо идет, «Краснодар» — игровая команда.
— «Зенит» вроде потихоньку отпадает…
— Я бы не стал загадывать, — цитирует Селихова «Российская газета».
«Спартак» занимает второе место в чемпионате России, имея в активе 44 очка после 23 матчей. У «Локомотива» 49 очков и игра в запасе.