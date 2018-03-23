Александр Селихов: «Спартаку» будет очень тяжело догнать «Локомотив»

— Реально догнать «Локомотив»?

— Будет очень тяжело. У нас уже нет в запасе очной игры с «Локомотивом» и теперь нужно рассчитывать, что они сами оступятся. Понятно, что про себя тоже нужно не забывать.

— В прошлом году вы сами были на месте «Локо». Что психологически легче — лидировать или догонять?

— Когда лидируешь, у тебя есть право на ошибку. А сейчас такая плотность, все очко в очко идем. Играешь вничью — выпадаешь из тройки. Будем биться до последнего.

— Кого считаешь основными конкурентами в этой погоне?

— ЦСКА очень хорошо идет, «Краснодар» — игровая команда.