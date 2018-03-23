Дмитрий Песков о сути англосаксонских СМИ

Цель англосаксонских СМИ заключается в том, чтобы не быть объективными, полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . По его мнению, за последние несколько десятков лет СМИ США и Великобритании начали править миром.

Как сказал Дмитрий Песков, эти СМИ являются самыми мощными, самыми влиятельными, и они имеют наиболее широкий охват в глобальном масштабе. «И это чувство монополии вызывает желание управлять этой монополией», — отметил он.

Он добавил, что неважно, верна или неверна ваша точка зрения — вы можете подстроить эту монополию в соответствии с ситуацией и «просто манипулировать мозгами людей во всем мире». Именно поэтому, по его мнению, СМИ Британии и США решительно выступают против появления каких-либо соперников.

Как указал Песков, российская сторона несколько раз предлагала партнерам сотрудничать в вопросах борьбы с кибертерроризмом, с информационными вбросами и дезинформацией, однако ответа не было, передает РИА Новости

По его словам, когда дело доходит до бомбардировок коалиции в Сирии, десятков тысяч погибших, англосаксонские СМИ не обращают на это внимания. «Вы не найдете никаких сведений об этом в англосаксонских СМИ. Почему? Потому что цель другая. Цель не быть объективными», — подчеркнул Песков.