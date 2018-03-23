Гав-мяу-брысь: смешное видео про совместную жизнь кошек и собак

Этих животных никто не спрашивал, хотят ли они жить вместе, а очень зря, ведь неспроста существует много поверий о том, что собаки и кошки никогда не станут лучшими друзьями.

Конечно, бывают ситуации, когда домашние животные души друг в друге не чают, но все же такая дружба случается нечасто.

Сегодня в нашей видеоподборке вы увидите, как проходят будни тех, кто вынужден делить квадратные метры с тем, кого предпочел бы не встречать.

Эти четвероногие любимчики хозяев не так дружелюбны со своими соперниками в борьбе за внимание человека.

Собаки и кошки каждый день придумывают что-то новенькое, чтобы позлить друг друга, отомстить или подставить.

В основном зачинщиками таких историй становятся, конечно, коты. Они подстраивают ситуацию таким образом, будто пес первый начал, хотя на самом деле бедолага и ухом не успел повести, как получил кошачьей лапой по морде.

Собаки, в свою очередь, часто опрометчиво ведут себя, когда хотят поиграть с котами, и не думают о том, чем это может закончиться.

Рассказывать о взаимоотношениях этих хвостатых и полосатых можно бесконечно, но лучше один раз посмотреть видео. Поверьте, вы не сможете сдержаться от смеха!

Фото: Shutterstock.com