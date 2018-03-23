Ещё
Гав-мяу-брысь: смешное видео про совместную жизнь кошек и собак
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гав-мяу-брысь: смешное видео про совместную жизнь кошек и собак 

Letidor.ru 52 минуты назад
Фото: Letidor.ru
Этих животных никто не спрашивал, хотят ли они жить вместе, а очень зря, ведь неспроста существует много поверий о том, что собаки и кошки никогда не станут лучшими друзьями.
Конечно, бывают ситуации, когда домашние животные души друг в друге не чают, но все же такая дружба случается нечасто.
Сегодня в нашей видеоподборке вы увидите, как проходят будни тех, кто вынужден делить квадратные метры с тем, кого предпочел бы не встречать.
Эти четвероногие любимчики хозяев не так дружелюбны со своими соперниками в борьбе за внимание человека.
Собаки и кошки каждый день придумывают что-то новенькое, чтобы позлить друг друга, отомстить или подставить.
В основном зачинщиками таких историй становятся, конечно, коты. Они подстраивают ситуацию таким образом, будто пес первый начал, хотя на самом деле бедолага и ухом не успел повести, как получил кошачьей лапой по морде.
Собаки, в свою очередь, часто опрометчиво ведут себя, когда хотят поиграть с котами, и не думают о том, чем это может закончиться.
Рассказывать о взаимоотношениях этих хвостатых и полосатых можно бесконечно, но лучше один раз посмотреть видео. Поверьте, вы не сможете сдержаться от смеха!
Фото: Shutterstock.com
Letidor.ru: последние новости
Возлюбленная Криштиану Роналду восхитила идеальной фигурой через 4 месяца после родов СМИ сообщили, что футболист Александр Самедов станет отцом в третий раз Тест: на какую оценку вы сдадите экзамен Гиппенрейтер
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матч «ЦСКА -Йокерит» побил рекорд в истории КХЛ1
WADA разнесло МОК52
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ1
Бразильцы испугались 21-летнего российского футболиста1
Российские фигуристы завоевали серебро ЧМ4
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение