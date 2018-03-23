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Песков рассказал, как может поменяться Конституция России
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Песков рассказал, как может поменяться Конституция России 

Аргументы и Факты 54 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как может измениться конституция страны. Об этом его спросили во время интервью телеканалу RT.
Песков отметил, что, если Владимир Путин будет вносить поправки в документ, то они не будут касаться президентской власти. На уточняющий вопрос, возможна ли конституционная реформа, не связанная с персональным пребыванием президента у власти, представитель Кремля ответил утвердительно.
«Единственная вещь, цель, которую он преследует, — это обеспечение растущего благосостояния граждан страны, стабильности и экономического прорыва этой страны», — подчеркнул Песков.
Ранее в интервью телеканалу NBC Путин заявил, что на сегодняшний день планов менять Конституцию РФ у него нет.
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