Песков рассказал, как может поменяться Конституция России 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как может измениться конституция страны. Об этом его спросили во время интервью телеканалу RT.
Песков отметил, что, если Владимир Путин будет вносить поправки в документ, то они не будут касаться президентской власти. На уточняющий вопрос, возможна ли конституционная реформа, не связанная с персональным пребыванием президента у власти, представитель Кремля ответил утвердительно.
«Единственная вещь, цель, которую он преследует, — это обеспечение растущего благосостояния граждан страны, стабильности и экономического прорыва этой страны», — подчеркнул Песков.
Ранее в интервью телеканалу NBC Путин заявил, что на сегодняшний день планов менять Конституцию РФ у него нет.