Песков рассказал, как может поменяться Конституция России

Песков отметил, что, если Владимир Путин будет вносить поправки в документ, то они не будут касаться президентской власти. На уточняющий вопрос, возможна ли конституционная реформа, не связанная с персональным пребыванием президента у власти, представитель Кремля ответил утвердительно.

«Единственная вещь, цель, которую он преследует, — это обеспечение растущего благосостояния граждан страны, стабильности и экономического прорыва этой страны», — подчеркнул Песков.