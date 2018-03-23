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Жилберту Силва: «Жаль, что Аршавин не задержался в „Арсенале“ на долгое время»
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Жилберту Силва: «Жаль, что Аршавин не задержался в „Арсенале“ на долгое время» 

Спорт-Экспресс 49 минут назад
Чемпион мира 2002 года бразилец Жилберту Силва стал гостем редакции «СЭ». Он рассказал о своем отношении к Андрею Аршавину. Оба игрока ранее выступали за «Арсенал».
— Кто из российских футболистов — не только нынешних, но и игроков прошлого — вам нравится?
— Два брата-близнеца, но они защитники. Я против них даже играл несколько раз. Фамилию только забыл.
— Березуцкие.
— Да! Точно. Я и сам выходил против них на поле, плюс некоторые мои знакомые противостояли им. Знаю их хорошо.
— Через полгода после того, как вы ушли из «Арсенала», в команду пришел Андрей Аршавин. Он по своим качествам мог бы заиграть в сборной Бразилии какого-нибудь созыва?
— Не знаю. У разных составов были свои особенности, но попасть в этот список из 23 игроков чрезвычайно трудно. Скажу лишь, что в Лондоне он себя проявил очень здорово. Жалко только, что не задержался на долгое время.
Полностью интервью с Жилберту Силвой — в одном из ближайших номеров «СЭ» и на www.sport-express.ru
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