Жилберту Силва: «Жаль, что Аршавин не задержался в „Арсенале“ на долгое время»

Чемпион мира 2002 года бразилец Жилберту Силва стал гостем редакции «СЭ». Он рассказал о своем отношении к Андрею Аршавину . Оба игрока ранее выступали за «Арсенал».

— Кто из российских футболистов — не только нынешних, но и игроков прошлого — вам нравится?

— Два брата-близнеца, но они защитники. Я против них даже играл несколько раз. Фамилию только забыл.

— Березуцкие.

— Да! Точно. Я и сам выходил против них на поле, плюс некоторые мои знакомые противостояли им. Знаю их хорошо.

— Через полгода после того, как вы ушли из «Арсенала», в команду пришел Андрей Аршавин. Он по своим качествам мог бы заиграть в сборной Бразилии какого-нибудь созыва?

— Не знаю. У разных составов были свои особенности, но попасть в этот список из 23 игроков чрезвычайно трудно. Скажу лишь, что в Лондоне он себя проявил очень здорово. Жалко только, что не задержался на долгое время.

Полностью интервью с Жилберту Силвой — в одном из ближайших номеров «СЭ» и на www.sport-express.ru