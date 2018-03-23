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Уфимские болельщики записали ответ рэперу АК-47
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Уфимские болельщики записали ответ рэперу АК-47 

ufa1.ru 48 минут назад
Фото: ufa1.ru
«Привет, Челябинск», — так начинается «ответочка» Вите АК-47 от уфимских любителей хоккей. Фанаты «Салавата Юлаева» сняли свой клип, в котором юная певица приглашает болельщиков челябинского «Трактора» и самого рэпера в Уфу, чтобы посмотреть, как завершится серия игр между соперниками. Сейчас команды выиграли друг у друга по две игры, и счет в серии 2:2.
Публикация от ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 22 Мар 2018 в 6:43 PDT  Пару недель назад известный рэп-исполнитель Витя АК-47 оригинальным способом решил рассказать о своем спортивном увлечении. Музыкант опубликовал проморолик к полуфиналу Кубка Гагарина в Восточной конференции, в которой челябинский «Трактор» должен был сыграть с уфимским «Салаватом Юлаевым». Он просил всех фанатов прийти на трибуны и поддержать свою команду. На рэпере красовалась футболка с изображением логотипа «Трактора». В ролике он утверждает, что прекрасно разбирается в хоккее. Новый трек Вити АК-47 под названием «Привет, Уфа, с Челябой другая игра» является вариацией на тему известного рекламного ролика этого исполнителя, в котором речь шла об интернет-казино «Азино 777». Тогда видео собрало почти 8 миллионов просмотров на Youtube.
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