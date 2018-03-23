Северная Ирландия — Южная Корея. Прогноз и ставки на товарищеский матч 24 марта

Северная Ирландия

«Железные парни» Майкла О’Нила заняли в отборочной группе С второе место, проиграв немцам 11 очков. Что можно отметить по групповому этапу, так это относительную крепость обороны сборной Северной Ирландии — шесть пропущенных голов в десяти поединках.

Первый домашний стык со Швейцарией прошел для «зелено-белой армии» из рук вон плохо. За все 90 минут матча в Белфасте североирландцы ни разу не потревожили вратаря «крестоносцев». Единственное, чем отличились хозяева — относительно больше количество фолов — 17. Результат — проигрыш 0:1.

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В ответном поединке в Базеле сборная Северной Ирландии сыграла более смело — 11 ударов, 4 — в створ. Но забить так и не удалось. Равно как и швейцарцам. По сумме двух поединков подопечные Майкла О’Нила не прошли на Чемпионат мира в Россию.

Южная Корея

Девятый раз кряду Южная Корея будет участвовать на мировом форуме. Пусть южане отличаются от Северной Кореи в порядке устройства государства, а все ж схожесть есть: страшное трудолюбие заставило «воинов Тэджу» провести в рамках подготовки к ЧМ-2018 уже семь товарищеских поединков и три мачта в Чемпионате Восточной Азии.

Причем восемь матчей подряд Южная Корея не проигрывает, хотя в соперниках были Сербия, Колумбия и Япония. Последних «азиатские тигры» и вовсе разгромили 4:1 в рамках Чемпионата Азии. Южане нанесли в два раза больше ударов (6-13), имели территориальное преимущество (59% владения мячом) и заработали больше штрафных (12-20).

Последняя встреча была уже дома против Латвии (победа 1:0). Подопечные Син Тэ Ёна более эффективно провели первый тайм — в нем смогли отличиться забитым голом. Во втором просто отстояли добытое преимущество.

Прогноз

Предлагаем сосредоточиться на ставке «П2 по ударам». По нашему мнению, это самая верная ставка, ведь подопечные Майкла О’Нила при всем уважении к ним довольно легкомысленно относятся к созданию моментов. Также рекомендуем присмотреться к ставке «2Х + ТМ 2,5» за 2,03.

Северная Ирландия в восьми из последних девяти матчей не пропускала больше одного гола. Южная Корея тоже не получала больше одного гола в четырех из последних пяти игр.