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Семин назвал основную причину эпидемии травм
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Семин назвал основную причину эпидемии травм 

LiveSport.Ru 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему в чемпионате России зафиксировано много травм.
«Игроки же тоже не железные. Например, они играют при -20, а через пару дней летят, например, в Испанию и там играют при +15. Потом опять возвращаются. Такие перепады плохо влияют на организм. Это основная причина большого количества травм.
Если кто-то говорит, что это случайность, то я не соглашусь, так могут говорить только дилетанты. Это далеко не случайность», — сказал Семин в интервью Maks-portal.
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