Семин назвал основную причину эпидемии травм

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему в чемпионате России зафиксировано много травм.

«Игроки же тоже не железные. Например, они играют при -20, а через пару дней летят, например, в Испанию и там играют при +15. Потом опять возвращаются. Такие перепады плохо влияют на организм. Это основная причина большого количества травм.

Если кто-то говорит, что это случайность, то я не соглашусь, так могут говорить только дилетанты. Это далеко не случайность», — сказал Семин в интервью Maks-portal.