Сургут стал одним из городов на «Сказочной карте России»

Сургут участвует в популярный культурно-туристический проект «Сказочная карта России».

Суть проекта в составлении карты, где по мнению экспертов, родились или существовали сказочные и былинные герои. Историки, краеведы и филологи предполагают, что в Сургуте могла родиться Снежинка.

Как сообщает ugra-news, на данный момент авторы готовятся презентовать новый бренд Сургута. А вот использовать его или нет, решат сами сургутяне. Идею выбрать именно этого персонажа принадлежит сургутской школьнице Наталье Ерофеевой. Однако у Снежинки появился конкурент — Черный лис.

По словам автора идеи «Сказочные карты» Алексея Козловского, местные краеведы и бизнесмены, убеждали его, что сделать Снежинку символом Сургута неправильно.

«Мы настояли на своем. У вас все располагает для того чтобы быть родиной Снежинки: и долгая зима, и старый советский герб. Даже спортивная база «Снежинка» есть. У нас уже есть опыт работы с устоявшимися брендами региона. В Кирове мы работали с местной легендой о Кикиморе вятской. Половина географии Кирова связано с этой историей. Нам продвигали другие местные символы, но все взвесив, мы решили продвигать Кикимору. В конце концов оказались правы», — рассказал автор проекта.

Идея проекта зародилась еще в 2009 году. За время его существования появилось два десятка новых туристических маршрутов и резиденций сказочных и былинных героев в Северо-Западном, Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах.