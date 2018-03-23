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Сургут стал одним из городов на «Сказочной карте России»
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Сургут стал одним из городов на «Сказочной карте России» 

АиФ Югра 3 часа назад
Фото: АиФ Югра
Сургут участвует в популярный культурно-туристический проект «Сказочная карта России».
Суть проекта в составлении карты, где по мнению экспертов, родились или существовали сказочные и былинные герои. Историки, краеведы и филологи предполагают, что в Сургуте могла родиться Снежинка.
Как сообщает ugra-news, на данный момент авторы готовятся презентовать новый бренд Сургута. А вот использовать его или нет, решат сами сургутяне. Идею выбрать именно этого персонажа принадлежит сургутской школьнице Наталье Ерофеевой. Однако у Снежинки появился конкурент — Черный лис.
По словам автора идеи «Сказочные карты» Алексея Козловского, местные краеведы и бизнесмены, убеждали его, что сделать Снежинку символом Сургута неправильно.
«Мы настояли на своем. У вас все располагает для того чтобы быть родиной Снежинки: и долгая зима, и старый советский герб. Даже спортивная база «Снежинка» есть. У нас уже есть опыт работы с устоявшимися брендами региона. В Кирове мы работали с местной легендой о Кикиморе вятской. Половина географии Кирова связано с этой историей. Нам продвигали другие местные символы, но все взвесив, мы решили продвигать Кикимору. В конце концов оказались правы», — рассказал автор проекта.
Идея проекта зародилась еще в 2009 году. За время его существования появилось два десятка новых туристических маршрутов и резиденций сказочных и былинных героев в Северо-Западном, Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах.
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