БУффон: «Мне 40 лет, но я всё ещё номер один в „Ювентусе“»

Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон отреагировал на вызов в ряды национальной команды страны.

"Я думаю, что все разобрались в ситуации и поняли ту роль, которую я буду исполнять в сборной. Очень рад, что эта новость стала позитивной. В своей карьере я был очень альтруистичен, отказавшись от личных амбиций на благо команды. Может быть, мне и 40 лет, но я всё ещё номер один в «Ювентусе».

Не знаю, будут ли ближайшие матчи последними в моей карьере в сборной Италии или «Ювентусе». Сейчас я очень спокоен", — сказал он.