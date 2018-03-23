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БУффон: «Мне 40 лет, но я всё ещё номер один в „Ювентусе“»
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БУффон: «Мне 40 лет, но я всё ещё номер один в „Ювентусе“» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон отреагировал на вызов в ряды национальной команды страны.
"Я думаю, что все разобрались в ситуации и поняли ту роль, которую я буду исполнять в сборной. Очень рад, что эта новость стала позитивной. В своей карьере я был очень альтруистичен, отказавшись от личных амбиций на благо команды. Может быть, мне и 40 лет, но я всё ещё номер один в «Ювентусе».
Не знаю, будут ли ближайшие матчи последними в моей карьере в сборной Италии или «Ювентусе». Сейчас я очень спокоен", — сказал он.
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