Ещё
Мачюлис рассказал о любви к мадридскому «Реалу»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мачюлис рассказал о любви к мадридскому «Реалу» 

Газета.Ru 2 часа назад
Форвард «Локомотива-Кубани» Йонас Мачюлис поведал о своей карьере, проведенной в мадридском "Реале". По его словам, каждый баскетболист этого клуба «обязан влюбиться» в футбольную команду из Мадрида.
"Мы часто ходили на матчи друг друга. Я считаю, что все футболисты «Реала» — очень хорошие люди и, безусловно, личности. Мы провели вместе Рождество, и это стало очень хорошей затеей. Приятно осознавать себя частью великого клуба. Я внимательно смотрел за четвертьфиналом Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен», а теперь с нетерпением ожидаю полуфинала с «Ювентусом»", — цитирует Мачюлиса газета «Известия».
33-летний литовский форвард перешел в "Локомотив-Кубань" в марте 2018 года. Ранее Мачюлис выступал за мадридский «Реал» и греческий «Панатинаикос».
Газета.Ru: последние новости
"Филадельфия" вырвала победу над "Рейнджерс" Игрок ЦСКА и сборной России мог предпочесть киберспорт футболу Тренер сборной Бразилии надеется на отсутствие снега во время матча с Россией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК52
Матч «ЦСКА -Йокерит» побил рекорд в истории КХЛ2
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ2
Бразильцы испугались 21-летнего российского футболиста1
Российские фигуристы завоевали серебро ЧМ5
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение