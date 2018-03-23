Мачюлис рассказал о любви к мадридскому «Реалу» 

Форвард «Локомотива-Кубани» Йонас Мачюлис поведал о своей карьере, проведенной в мадридском "Реале". По его словам, каждый баскетболист этого клуба «обязан влюбиться» в футбольную команду из Мадрида.
"Мы часто ходили на матчи друг друга. Я считаю, что все футболисты «Реала» — очень хорошие люди и, безусловно, личности. Мы провели вместе Рождество, и это стало очень хорошей затеей. Приятно осознавать себя частью великого клуба. Я внимательно смотрел за четвертьфиналом Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен», а теперь с нетерпением ожидаю полуфинала с «Ювентусом»", — цитирует Мачюлиса газета «Известия».
33-летний литовский форвард перешел в "Локомотив-Кубань" в марте 2018 года. Ранее Мачюлис выступал за мадридский «Реал» и греческий «Панатинаикос».