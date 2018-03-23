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Легенда мирового футбола спел Oasis с дедушкой уральского рока
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Легенда мирового футбола спел Oasis с дедушкой уральского рока 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Легендарный футболист Петер Шмейхель во время посещения Екатеринбурга в качестве журналиста встретился с дедушкой уральского рока и спел песню группы Oasis. Об этом поделился Александр Пантыкин на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает в пятницу, 23 марта, «АиФ-Урал».
«С великим вратарем Петером Шмейхелем спели песню Oasis «Wonderwall». Well done!» — написал дедушка уральского рока на своей странице и опубликовал фото с футболистом, который держит в руках гитару.
Подписчики страницы в Facebook Александра Пантыкина тут же потребовали видеодоказательство. «Снимали Раша Тудей», — ответил Александр Пантыкин. В свою очередь, Петер Шмейхель также отметил встречу с Александром Пантыкиным на своей странице в Instagram, где написал: «Ekaterinburg is like Manchester? Hmmm!».
Публикация от Peter Schmeichel (@pschmeichel1) 22 Мар 2018 в 12:17 PDT  Петер Шмейхель — легендарный голкипер сборной Дании. Известен всему миру как вратарь футбольной команды «Манчестер Юнайтед». Вместе с сборной Дании он стал чемпионом Европы в 1992 году, и это единственный успех сборной за всю ее историю. Петера Шмейхеля также прозвали «великим датчанином». Входит в рейтинг лучших вратарей мира, занимая 7 место, и включен в список величайших футболистов мира по версии журнала World Soccer.
Екатеринбург датчанин посетил в качестве журналиста вместе со съемочной группой телеканала Russia Today, который знакомится с инфраструктурой городов к чемпионату мира по футболу. До этого момента Петер Шмейхель восхитился стадионом «Екатеринбург Арена», назвав его одним из лучших им увиденных стадионов в России к ЧМ-2018. До этого экс-голкипер посещал Ростов-на-Дону.
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