Легенда мирового футбола спел Oasis с дедушкой уральского рока

Легендарный футболист Петер Шмейхель во время посещения Екатеринбурга в качестве журналиста встретился с дедушкой уральского рока и спел песню группы Oasis. Об этом поделился Александр Пантыкин на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает в пятницу, 23 марта, «АиФ-Урал»

«С великим вратарем Петером Шмейхелем спели песню Oasis «Wonderwall». Well done!» — написал дедушка уральского рока на своей странице и опубликовал фото с футболистом, который держит в руках гитару.

Подписчики страницы в Facebook Александра Пантыкина тут же потребовали видеодоказательство. «Снимали Раша Тудей », — ответил Александр Пантыкин. В свою очередь, Петер Шмейхель также отметил встречу с Александром Пантыкиным на своей странице в Instagram, где написал: «Ekaterinburg is like Manchester? Hmmm!».

Публикация от Peter Schmeichel (@pschmeichel1) 22 Мар 2018 в 12:17 PDT Петер Шмейхель — легендарный голкипер сборной Дании. Известен всему миру как вратарь футбольной команды «Манчестер Юнайтед». Вместе с сборной Дании он стал чемпионом Европы в 1992 году, и это единственный успех сборной за всю ее историю. Петера Шмейхеля также прозвали «великим датчанином». Входит в рейтинг лучших вратарей мира, занимая 7 место, и включен в список величайших футболистов мира по версии журнала World Soccer.

Екатеринбург датчанин посетил в качестве журналиста вместе со съемочной группой телеканала Russia Today, который знакомится с инфраструктурой городов к чемпионату мира по футболу. До этого момента Петер Шмейхель восхитился стадионом «Екатеринбург Арена», назвав его одним из лучших им увиденных стадионов в России к ЧМ-2018. До этого экс-голкипер посещал Ростов-на-Дону.