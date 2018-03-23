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Мачюлис: играл за «Балтай» бесплатно из-за любви к баскетболу
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Мачюлис: играл за «Балтай» бесплатно из-за любви к баскетболу 

Газета.Ru 2 часа назад
Форвард «Локомотива-Кубани» Йонас Мачюлис рассказал о своей карьере в литовском «Балтае», за который он выступал бесплатно.
"На тот момент у меня была серьезная травма. Когда я шел к восстановлению, у меня появились несколько отличных предложений, но я понимал, что не буду получать достаточно игрового времени в топ-клубах. Директор «Балтая» того времени — известный в прошлом баскетболист Сергей Йовайша — честно сказал, что у них нет денег, чтобы мне платить. Но я понимал, что смогу быстро набрать форму, играя в нужном мне режиме. Приблизительно такая же ситуация у меня и сейчас. В Краснодаре удивлены, что я ушел из "Реала". Однако я понимаю, что мне надо играть. Даже в свои годы я все еще люблю играть и я люблю баскетбол. Мне надо выходить на площадку, но пока я только хожу в «качалку». Да, я сейчас буду получать не так много времени, но это целиком прерогатива тренера. Но в любом случае это лучше, чем ноль минут в «Реале», — цитирует Мачюлиса газета «Известия».
33-летний Мачюлис выступал за «Балтай» в 2012 году.
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