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Серебро Тарасовой и Морозова на ЧМ, поражение ЦСКА от «Йокерита» в 5-м овертайме и шайбы Сергачева и Зыкова в НХЛ.
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Серебро Тарасовой и Морозова на ЧМ, поражение ЦСКА от «Йокерита» в 5-м овертайме и шайбы Сергачева и Зыкова в НХЛ. 

Советский спорт 2 часа назад
Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов завоевали серебро чемпионата мира в Милане.
"Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем.
Московский ЦСКА проиграл «Йокериту» в самом продолжительном матче КХЛ. Голкипер финской команды Карри Рамо установил рекорд Лиги по количеству отраженных бросков.
Питерский СКА обыграл «Локомотив» и вышел в финал конференции.
Дубль Валентина Зыкова принес «Каролине» победу над «Аризоной».
Шатаут Сергея Бобровского и передача Артемия Панарина помогли «Коламбусу» одержать десятую победу кряду.
"Тампа" не без помощи Никиты Кучерова и Михаила Сергачева обыграла «Айлендерс».
Три очка Йеспера Фаста и 32 сэйва Александра Георгиева не спасли «Рейнджерс» от очередного поражения.
"Лос-Анджелес" разгромил «Колорадо» благодаря покеру Анже Копитара.
Две передачи Николая Голдобина помогли «Ванкуверу» победить в Чикаго.
Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике Гран-при Австралии.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Майами. В параллельной встрече Светлана Кузнецова проиграла Зарине Дияс, а Екатерина Макарова уступила Каролине Плишковой.
Видео дня:
Шайба Мика Ниеми в пятом овертайме матча ЦСКА — «Йокерит»
Зыков забросил две шайбы в ворота «Аризоны»
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