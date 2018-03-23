Серебро Тарасовой и Морозова на ЧМ, поражение ЦСКА от «Йокерита» в 5-м овертайме и шайбы Сергачева и Зыкова в НХЛ. 

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Видео дня:
Шайба Мика Ниеми в пятом овертайме матча ЦСКА — «Йокерит»
Зыков забросил две шайбы в ворота «Аризоны»
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