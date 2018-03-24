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Сборная Чили вырвала победу у Швеции на последней минуте матча
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Сборная Чили вырвала победу у Швеции на последней минуте матча 

Вести.Ru 46 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Сборная Чили по футболу в товарищеском матче встречалась с командой Швеции. Поединок проходил в Стокгольме на стадионе «Френдс-арена» и завершился победой южноамериканцев со счетом 2:1.
Счет в поединке открыл Артуро Видаль, забивший гол из-за пределов штрафной ударом в «девятку» ворот шведского голкипера Кристоффера Нордфельдта. Однако хозяева смогли отыграться уже спустя минуту после пропущенного мяча — шведы на подступах к штрафной чилийцев в четыре касания разыграли мяч между собой, а пятым был нанесен результативный удар Олы Тойвонена. Отметим, что результативным пасом отличился полузащитник российского «Краснодара» Виктор Классон. Впрочем, уже на 90-й минуте матча Маркос Боладос стал автором победного гола своей команды.
Напомним, что сборная Чили не смогла пробиться на чемпионат мира в России, завершив отборочный раунд на шестой строчке. Швеция же на мировом первенстве попала в группу F, где сыграет с Южной Кореей, Германией и Мексикой.
Среди прочих результатов товарищеских матчей дня отметим разгром грузинской сборной соперника из Литвы (4:0), сборная Северной Ирландии обыграла Южную Корею (2:1), а команда Перу в меньшинстве переиграла хорватов (2:0).
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