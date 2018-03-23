Луиз Адриану: «Халк в Китае? Все хотят качественной жизни»

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью «СЭ» не исключил вариант с завершением карьеры в России. Также бразилец понимает своего соотечественника Халка, который сменил "Зенит" на китайский чемпионат.

— В адрес Промеса сейчас раздается много критики. Как считаете, Квинси пора в Европу?

— Нужно уходить Промесу или нет, пускай он решает сам. А по поводу критики — действительно сейчас не самый лучший период у Квинси. Но как по мне, он всегда помогает команде — забивает голы, отдает передачи. Так что ничего страшного не случилось. Небольшой спад бывает у каждого футболиста.

— А вы еще рассчитываете поиграть в Европе или уже готовы осесть в России?

— Сейчас моя цель — завоевать как можно больше титулов со «Спартаком». А если поступит какое-либо предложение, то мы его обсудим с агентом и примем наилучшее решение. При этом никаких проблем не вижу, готов завершить карьеру здесь. Особенно если клуб и я будем всем довольны.

— Понимаете своего соотечественника Халка, который уехал в Китай за большими деньгами, но в чемпионат, который явно слабее российского?

— В этом случае не стоит концентрироваться только на Халке. Скажите, кто бы отказался от многомиллионного контракта? Если бы вам предложили такие деньги, то вы бы не отказали и перешли в любую другую фирму. Все хотят качественной жизни.

Полное интервью Луиза Адриану