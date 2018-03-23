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Гилерме: главные конкуренты в борьбе за золото — «Спартак» и ЦСКА
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Гилерме: главные конкуренты в борьбе за золото — «Спартак» и ЦСКА 

Чемпионат.com 1 час назад
Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме заявил в интервью «Чемпионату», что главными конкурентами команды Юрия Сёмина в борьбе за чемпионство являются «Спартак» и ЦСКА.
«Главные наши конкуренты — «Спартак» и ЦСКА. Думаю, что они будут биться за первое место до последней возможности. Нам с ними уже не играть в этом сезоне. Всё зависит только от нас самих. Нужно побеждать, не оглядываясь на конкурентов. Нельзя думать, будто мы уже чего-то добились. Впереди 8 тяжелых матчей», — приводит слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Григогрий Телингатер.
Полное интервью Маринато Гилерме читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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