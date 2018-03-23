Аргентина встретится с Италией в товарищеском матче

Аргентина — Италия

Стадион «Этихад».

Начало матча: 22:45 Судья — Мартин Аткинсон (Англия).

Сборная Аргентины готовится к чемпионату мира в России, проводя серию товарищеских матчей. Команда из Южной Америки встретится сегодня со сборной Италии, которая достаточно неожиданно не сумела квалифицироваться на мундиаль.

Главный тренер аргентинцев Хорхе Сампаоли снова проигнорировал Мауро Икарди, который совсем недавно оформил покер в ворота «Сампдории», доведя количество голов в Серии А до 22. Также не был вызван в национальную команду Пауло Дибала, который забил за «Ювентус» 17 голов в чемпионате Италии. Зато в списке присутствуют Лоутаро Мартинес и Кристиан Павон из чемпионата Аргентины и Диего Перотти , который практически не забивает за «Рому», хотя его и нельзя назвать чистым форвардом. Сам Сампаоли считает, что вызванные игроки лучше, чем Дибала и Икарди.

”Дибале будет трудно привыкнуть к стилю национальной команды. Мы должны оценить его игру. Нынешние игроки лучше, чем Пауло, поэтому ему нужно улучшить свою продуктивность на поле. Ситуация с Икарди похожа на ту, в которой находится Дибала. Сравнение выступлений Икарди в «Интере» и в составе сборной Аргентины — не самое лучшее. Я понял это и почувствовал, что мы должны сделать все, чтобы изменить это, — заявил главный тренер сборной Аргентины.

Если Сампаоли не включит Дибалу и Икарди в состав на чемпионат мира, а Аргентина провалится на мундиале, ему могут припомнить отсутствие столь сильных игроков.

Италия в Россию не поедет, у нее переходный период, команде необходимо определиться с главным тренером, так как Луиджи Ди Бьяджо возглавил сборную временно, хотя если он хорошо себя проявит в играх с Аргентиной и Англией его могут оставить на постоянной основе. В сборную снова вернулся Джанлуиджи Буффон , хотя еще неизвестно, продолжит ли он выступление за команду в дальнейшем. Есть вероятность, что этот сезон станет последним в карьере вратаря.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 14 матчей: шесть побед Италии, три у Аргентины, 5 ничьих.

Аргентинцы не проигрывают Италии с 1987 года.

Самый важный матч между итальянцами и аргентинцами был сыгран в рамках ЧМ-1990, который проходил в Италии. В полуфинале турнира хозяева поля проиграли сопернику по пенальти. Аргентина в итоге проиграла в финале сборной ФРГ, а Италия в матче за третье место выиграла у Англии.

Ориентировочные составы:

Италия: Буффон, Флоренци, Бонуччи, Ругани, Дармиан, Вератти, Жоржиньо, Пароло, Кандрева, Инсинье, Иммобиле.

Аргентина: Ромеро, Меркадо, Фацио, Отаменди, Тальяфико, Билья, Паредес, Меза, Месси, Ди Мария, Игуаин.

Прогноз на матч:

Итальянцам необходимо достойно сыграть, чтобы у тренера Ди Бьяджо был шанс остаться у руля сборной, а Аргентине необходимо должным образом подготовиться к чемпионату мира. В целом же в товарищеских матчах достаточно сложно определить фаворита, тем более что игра проходит на нейтральном поле.

Букмекеры предлагают на победу Аргентины коэффициент 2.10, на ничью — 3.20, на Италию — 4.20.