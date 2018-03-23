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Гилерме: расизм? Не обращаю внимания. Я ведь даже не темнокожий
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Гилерме: расизм? Не обращаю внимания. Я ведь даже не темнокожий 

Чемпионат.com 1 час назад
Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме охарактеризовал ситуацию с расистскими скандированиями болельщиков «Спартака».
«Я не так хорошо разбираюсь в критериях, по которым оценивают эти ситуации. По ходу игры я вообще не слышал никаких оскорблений в мой адрес. Ни во время Суперкубка, ни сейчас. Хотя если эти случаи зафиксированы, и ФИФА с РФПЛ действительно хотят бороться с расизмом, то какие-то значительные наказания должны появляться. Иначе это может продолжаться вечно. Не говорю, что меня эта ситуация задела. Я не обращаю внимания. Я ведь даже не темнокожий», — приводит слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
Полное интервью с Маринато Гилерме читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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