Гилерме: расизм? Не обращаю внимания. Я ведь даже не темнокожий

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме охарактеризовал ситуацию с расистскими скандированиями болельщиков «Спартака» «Я не так хорошо разбираюсь в критериях, по которым оценивают эти ситуации. По ходу игры я вообще не слышал никаких оскорблений в мой адрес. Ни во время Суперкубка, ни сейчас. Хотя если эти случаи зафиксированы, и ФИФА с РФПЛ действительно хотят бороться с расизмом, то какие-то значительные наказания должны появляться. Иначе это может продолжаться вечно. Не говорю, что меня эта ситуация задела. Я не обращаю внимания. Я ведь даже не темнокожий», — приводит слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер Полное интервью с Маринато Гилерме читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.