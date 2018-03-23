Луиз Адриану: «Восхищаюсь красотой русских девушек»

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану в интервью «СЭ» рассказал об уроках русского языка в Донецке и восхитился красотой российских женщин. Также он опроверг слухи, что форвард красно-белых Зе Луиш не играет из-за своей девушки.

— Правда, что в Донецке для иностранцев был пункт в контракте, что они обязаны выучить русский язык?

— Да, так и есть. У нас были занятия на базе клуба три раза в неделю.

— Какую фразу на русском чаще всего приходится говорить в «Спартаке»?

— (Смеется.)

— Луиз, мы имеем в виду печатные фразы.

— Пошли на тренировку бегать (говорит по-русски).

— Есть предположение, что Зе Луиш увлечен не лечением травмы живота, а русской красавицей, которая великолепно танцует. Что происходит на самом деле?

— Не думаю, что тут дело в женщине. У него действительно очень сильно болят мышцы пресса, поэтому он не может играть и тренироваться. Надеюсь, что он скоро поправится.

— Как вам русские красавицы?

— Восхищаюсь красотой русских девушек. Когда идешь в магазин, то обязательно встретишь пять-шесть очень красивых русских девушек.

Полное интервью Луиза Адриану