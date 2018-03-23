Обзор игрового дня НХЛ. 22 марта 2018 года. Макдэвид почти догнал Кучерова

«Тампа» забила много, но Никита в этом почти не участвовал.

Кучеров подпустил Макдэвида

Матч «Тампы» и «Айлендерс» стал настоящим пиршеством атакующего хоккея, но лучший бомбардир сезона Никита Кучеров провёл эту игру достаточно скромно. Из семи голов, забитых «молниями», Кучеров принял участие лишь в одном, позволив Коннору Макдэвиду вплотную подобраться в гонке за «Арт Росс Трофи».

Сама игра складывалась для «молний» достаточно удачно. Уже к исходу третьей минуты «Тампа» вела со счётом 2:0, а на первых минутах второго периода перевес гостей вырос до трёх шайб. «Островитяне» встрепенулись двумя активными отрезками, когда оба раза им удавалось сократить отставание до минимума. Второй из них последовал на старте заключительной двадцатиминутки, и после дубля Антони Бовилье у хозяев оставалось ещё достаточно времени, чтобы сравнять счёт, но «Тампа» удержала победу. Из россиян голом отметился Михаил Сергачёв , нанеся мощный щелчок по воротам Криса Гибсона.

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«У Михаила отличная техника броска, он с удовольствием играет с шайбой. Конечно, для защитника важна игра в отборе, но он и с этим справляется. Кроме того, он легко меняет позицию с левого защитника на правого, это отличная мобильность», — похвалил Сергачёва главный тренер Джон Купер . Стоит добавить, что Андрей Василевский улучшил клубный рекорд по победам (42), хотя в семи последних матчах неизменно пропускал по три шайбы и более.

Макдэвид оторвался на «Оттаве»

Два гола и две передачи — такой «улов» удался Коннору Макдэвиду в матче с «сенаторами». Отставание капитана «Эдмонтона» от Никиты Кучерова теперь составляет лишь один результативный балл (95 против 94), и Макдэвид полон решимости обогнать россиянина. Пять из восьми последних матчей «нефтяники» проводят на своей площадке, где Макдэвида традиционно ждёт горячая поддержка своих болельщиков. «У меня уже нет ответов, чтобы описать то, как играет Коннор. Он просто великолепный игрок, вот и всё», — отметил главный тренер «Ойлерз» Тодд Маклеллан . «Да, это было весело. Были отрезки, когда мы снимали ногу с педали газа, но, в целом, это был отличный матч», — добавил нападающий Райан Нюджент-Хопкинс. При этом, несмотря на победу, «Эдмонтон» официально лишился шансов на выход в плей-офф. Команда не попала в розыгрыш Кубка Стэнли в 11-й раз из 12 последних сезонов.

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Дубль Зыкова помог «Каролине» выиграть

Нападающий «Каролины» Валентин Зыков провёл второй матч за «ураганов» в нынешнем сезоне и доказал, что его не зря «подняли» из фарм-клуба. Несмотря на не самое большое игровое время (13 минут), Зыков оформил голевой дубль, став автором важнейшей пятой шайбы «Харрикейнз».

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Я просто люблю биться на пятачке, я встаю впереди — это часть моей игры. Мне кажется, что у меня неплохо получается. Но, конечно, есть ещё много вещей и аспектов игры, в которых нужно прибавлять», — сказал Зыков. В этом же матче был забит самый странный гол сезона. Голкипер «Каролины» Кэм Уорд выехал из-за ворот, что сбыло абсолютной ошибкой: шайба застряла в прорези вратарского конька, и Уорд, сам того не замечая, завёз её за линию собственных ворот. Гол был засчитан после того, как судьи посовещались, и не исключено, что лига вскоре выпустит свой комментарий по этому моменту. «Всё это выглядело очень странно. Никто не видел, где шайба. Это повлияло на ход игры», — сказал главный тренер «Каролины» Билл Питерс

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Триумфальное возвращение Мэттьюса

Ровно месяц форвард «Торонто» Остон Мэттьюс отсутствовал из-за травмы, но возвращение американского таланта получилось очень эффектным. Мэттьюс помог «кленовым листьям» одолеть одного из лидеров лиги «Нэшвилл», а гол нападающего вошёл во все телевизионные нарезки. Мэттьюс воспользовался нерасторопностью обороны «Предаторз», совершил сольный проход к воротам и переиграл Пекку Ринне красивым броском в ближний угол.

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