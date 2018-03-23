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Жозе Моуринью: У кого есть мозги, тот понимает, что «МЮ» находится в переходном периоде
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Жозе Моуринью: У кого есть мозги, тот понимает, что «МЮ» находится в переходном периоде 

Советский спорт 2 часа назад
«Я понимаю разочарование. Понимаю грусть из-за того, что мы вылетели из Лиги чемпионов. Но всего остального я понять не могу. В истории футбола, не только в Англии, великие клубы проходили переходный период, а также период побед. Это разные фазы в истории клубов.
Шоу начал дополнительные тренировки из-за критики Моуринью
В премьер-лиге сейчас есть одна команда, которая в последние два года подготовилась лучше нас, чтобы быть первой, а позади нас 18 команд. Одна команда премьер-лиги (»Манчестер Сити») впереди нас, а остальные — позади.
Люди, у которых есть мозг, здравый смысл, которые знают спорт, понимают, что мы сейчас в переходном периоде», — сказал Моуринью в интервью CNN.
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в чемпионате Англии, имея в активе 65 очков после 30 матчей.
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