Ещё
Андрей Разин: «Металлург» уже все из себя выжал в серии с «Ак Барсом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Андрей Разин: «Металлург» уже все из себя выжал в серии с «Ак Барсом» 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Напомним, в серии до четырех побед казанцы ведут со счетом 3-1. Сегодня в Татарстане пройдет пятый матч.
— Я думаю, что «Металлургу» будет очень тяжело вытянуть эту серию, — сказал Разин. — У «Ак Барса» лучше скамейка — четыре сильные пятерки, которых нет у «Магнитки». Магнитогорск уже все из себя в этой серии выжал — больше запаса нет у команды. Очень старается первое звено Сергея Мозякина, которое держит уровень, забрасывает шайбы, но его усилий недостаточно, а от остальных поддержки нет. В прошлые чемпионские годы второе, третье и четвертое звено тоже показывали неплохой уровень, забивали голы, а сейчас они сдали.
Советский спорт: последние новости
Защитник «Амкара»: Не понимаю, почему запретили играть в Перми Александр Кожевников: У «Салавата» хаотичная игра, а легионеры грешат индивидуализмом Юсупов сыграет за «Ростов» впервые полгода
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас8
«Она ворвалась как смерч»1
WADA разнесло МОК53
Украинка смирилась с поездкой на КМ в Россию
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение