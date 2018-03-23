Андрей Разин: «Металлург» уже все из себя выжал в серии с «Ак Барсом»

Напомним, в серии до четырех побед казанцы ведут со счетом 3-1. Сегодня в Татарстане пройдет пятый матч. — Я думаю, что «Металлургу» будет очень тяжело вытянуть эту серию, — сказал Разин . — У «Ак Барса» лучше скамейка — четыре сильные пятерки, которых нет у «Магнитки». Магнитогорск уже все из себя в этой серии выжал — больше запаса нет у команды. Очень старается первое звено Сергея Мозякина , которое держит уровень, забрасывает шайбы, но его усилий недостаточно, а от остальных поддержки нет. В прошлые чемпионские годы второе, третье и четвертое звено тоже показывали неплохой уровень, забивали голы, а сейчас они сдали.