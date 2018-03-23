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Каким будет рязанский Лесопарк после благоустройства
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Каким будет рязанский Лесопарк после благоустройства 

АиФ Рязань 2 часа назад
Фото: АиФ Рязань
22 марта состоялась встреча и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова и вице-президента Ассоциации уличного баскетбола Сергея Груниса.
На встрече Сергей Карабасов рассказал о создании в городе муниципального автономного учреждения культуры «Лесопарк», а также о центре уличного спорта «Под мостом».
По словам чиновника, новое учреждение будет вести всю хозяйственную деятельностью на территории парка.
«Речь идет о создании большой зоны отдыха, которая будет включать набережную, центральную площадь, парковки, спортивные и детские площадки, веревочный городок» — рассказал Сергей Карабасов.
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