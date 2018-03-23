Йонас Мачулис: «Ушел из „Реала“, потому что было больше мотивации, чем игрового времени»

Форвард "Локомотив-Кубань" Йонас Мачулис объяснил свой переход в российский клуб из "Реала" . По словам 33-летнего литовца, в испанской команде ему не хватало игрового времени.

— В моем послужном списке — победы во всех ведущих чемпионатах Европы (Литва, Греция, Италия, Испания), но сейчас это не главное, — приводят "Известия" слова Мачулиса. — К сожалению, я уже не смогу помочь «Локомотиву» в Еврокубке, но сделаю все, что от меня зависит, для победы своего клуба в Единой лиге. Мы способны бороться за этот титул.

— Ваша позиция — легкий форвард — одна из самых сложных на площадке. Вам всегда надо держать себя в лучших кондициях. Где вы черпаете мотивацию в свои 33 года?

— Отсутствие мотивации — это не про меня. Я играю на позиции, которая должна сочетать в себе элементы всех остальных, и это мне очень нравится. Я поэтому и ушел из «Реала», что у меня было больше мотивации, чем игрового времени.